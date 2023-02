Le mercato du PSG s'emballe, le Qatar est déjà fixé

La rédaction

Peu actif durant ce mercato hivernal, le PSG avait pourtant plusieurs pistes en tête. C’est le cas par exemple de Nicolo Zaniolo, piste de longue date du club parisien. Malgré les envies de départ du joueur évoluant à l’AS Rome, le PSG n’a pas souhaité lancer l’offensive pour le recruter. Désormais en difficulté en club, le joueur italien pourrait désormais rallier la Turquie et Galatasaray notamment.

Nicolo Zaniolo ne rejoindra probablement pas le PSG. Les Parisiens, très attentifs depuis plusieurs années à la situation du joueur, n’ont pas souhaité réaliser une offre concrète de transfert pour l’Italien évoluant du côté de l’AS Rome. Ce dernier possède désormais une situation critique, puisqu’il avait demandé son départ durant le mercato hivernal. Des envies de départ confirmées par José Mourinho. Si le joueur est finalement resté, il pourrait rejoindre la Turquie selon le journaliste de SportItalia Rudy Galetti.

Nicolo Zaniolo tout proche de rejoindre un club turc !

Rudy Galetti, journaliste pour SportItalia , révèle que plusieurs clubs turcs ont formulé une offre pour le joueur. Le marché des transferts ne se terminant que le 8 février en Turquie, cela pourrait constituer une porte de sortie intéressante pour Nicolo Zaniolo, très en froid avec son entraineur José Mourinho, ainsi qu’avec la direction du club. Les clubs turcs en question espèrent justement pouvoir profiter de la situation complexe du joueur avec l’AS Rome pour pouvoir espérer l’attirer. Mais Rudy Galetti révèle que les offres arrivées ne sont que des offres de prêt sans option d’achat.

Le joueur est chaud pour rejoindre Galatasaray