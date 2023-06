Le mercato du PSG le fait totalement halluciner en direct

Thibault Morlain

En ce début de mercato estival, le PSG est très actif. Le club de la capitale aurait notamment bouclé les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. Pour autant, certains observateurs n'aiment pas ce qu'il voit à Paris. C'est notamment le cas de Daniel Riolo, qui hallucine de voir autant de stars passer sous le nez du PSG.

Ça part dans tous les sens en ce début de mercato estival. De gros coups sont en passe d'être réalisés. Le FC Barcelone s'apprêterait à accueillir Ilkay Gündogan, tandis que Sandro Tonali pourrait lui quitter le MIlan AC pour Newcastle. Des joueurs que Daniel Riolo aurait bien aimé voir au PSG et voilà que cela suscite chez lui une certaine incompréhension...

Il annonce en privé son transfert au PSG ! https://t.co/pInQYvLNAX pic.twitter.com/E54QacR3sX — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

« Un nouveau joueur qui n'atterri jamais à Paris »

Au micro de L'After Foot sur RMC , Daniel Riolo a ainsi confié sur ce mercato du PSG : « Chaque jour m'étonne dans cette histoire de catalogue et de recrutement. Chaque jour, je vois un nouveau joueur qui pourrait très bien atterrir à Paris et qui n'atterri jamais à Paris. Gündogan est au Barça, Barella a été annoncé à Newcastle, Tonali à Newcastle... A chaque fois que je vois passer des milieux de terrain, je me dis pourquoi à aucun moment ces joueurs là ne sont évoqués au PSG. A aucun moment ».

« Ils ne sont pas dans le catalogue Mendes-Campos »