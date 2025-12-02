«Le meilleur au monde» a choisi le PSG : L’annonce dingue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique est passé par la Roma, le FC Barcelone ou encore la sélection espagnole avant d'hériter du PSG il y a un peu plus deux ans de cela. Un pari gagnant de la part des hauts décideurs parisiens puisque le style de jeu et les succès font la paire. De quoi permettre au président Nasser Al-Khelaïfi d'être aux anges et de partager le fond de sa pensée au sujet d'Enrique.

Le 5 juillet 2023, un an jour pour jour après la nomination de son prédécesseur Christophe Galtier, Luis Enrique lui succédait sur le banc de touche du PSG. Un nouveau départ pour le club parisien avec une relation centrale à bâtir avec Luis Campos. Le conseiller football portugais du Paris Saint-Germain forme encore à ce jour un tandem avec le coach espagnol.

«Notre philosophie doit être de gagner collectivement...» Un duo qui, en deux années de collaboration, est parvenu à mettre la main sur le Saint-Graal européen : la Ligue des champions. Le tout, grâce à l'utilisation d'une philosophie sportive qui ne pourrait pas rendre plus fier Nasser Al-Khelaïfi. « Oui, nous avons connu une saison fantastique et, en tant que club, nous avons franchi une étape importante qui a couronné le travail accompli ces deux ou trois dernières années. C'est la meilleure saison de l'histoire du club, mais plus que les résultats, c'est la manière dont nous les avons obtenus qui importe. Nous sommes très fiers de la façon dont nous avons fait les choses et de la manière dont nous avons gagné. Je pense que c'était le plus important pour nous, la manière dont nous avons gagné et dont nous avons changé les choses au sein du club. Nous sommes très fiers d'être là où nous en sommes aujourd'hui, car cela n'a pas été facile, mais nous continuons exactement de la même manière, nous ne changeons pas. Notre philosophie doit être de gagner collectivement ».