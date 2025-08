«Le grand attaquant, ça devait être moi», sa signature à l’OM tombe à l’eau !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à l'arrivée de Frank McCourt, l'OM s'était mis en quête de son grand attaquant pour porter le projet olympien. Sur la Canebière, les recrutements se sont multipliés au fil des années et les échecs se sont enchainés. Mais voilà que l'histoire aurait pu être différente si l'OM avait signé M'Baye Niang, qui aurait pu être ce grand attaquant recherché par Marseille.

Avec Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang , l'OM est aujourd'hui bien équipé au poste de numéro 9. Ça n'a toutefois pas tout le temps été le cas au cours des dernières saisons. En effet, du côté de Marseille , la recherche du grand attaquant a longtemps fait parler avec de nombreux échecs comme Valère Germain , Kostas Mitroglou ou encore Vitinha . Un rôle de numéro 9 à l' OM qui aurait d'ailleurs pu et dû revenir à M'Baye Niang il y a quelques années.

« Pour dire la vérité, j’étais déjà à l’OM dans ma tête »

Interrogé par Carré, M'Baye Niang est revenu sur son transfert avorté à l'OM alors qu'il était au Stade Rennais. L'international sénégalais a alors fait savoir : « J’aurais pu jouer à l’OM. Pour dire la vérité, j’étais déjà à l’OM dans ma tête. Zubizarreta, à l’époque (2018-2019), il contacte mes représentants de l’époque, ça parle pratiquement une fois par semaine « on le veut, on le veut ». Mon agent m’en parle, je dis que Marseille, je veux, j’ai envie d’y aller. Ils sont en pleines discussions, la saison était en train de se finir. J’avais le même sponsor que l’OM ce qui fait que fin de saison, quand je suis parti, j’apprends que mes crampons sont déjà à la Commanderie. C’est pour ça que ça commence déjà à parler que j’arrive. Et entre temps, Pablo Longoria est arrivé. Il s’avère que les points ont un peu changé. Il y avait une offre de 15-20M€ qui avait filtré, de ce que j’avais compris ».