Le feuilleton Messi enflamme le PSG, un ancien de l’OM s’en mêle

Lionel Messi serait susceptible de plier bagage à la fin de la saison. Le PSG serait en pleine réflexion quant à une prolongation de son contrat, mais pour Habib Beye, le dénouement du feuilleton résiderait dans le for intérieur de Messi. Explications.

Ancien défenseur de l’OM entre 2003 et 2007, Habib Beye a disputé quelques Classiques et a pu pleinement goûter à la rivalité entre le PSG et l’Olympique de Marseille, lui qui est pourtant natif de Suresnes en région parisienne. Marseillais dans le coeur, Beye officie en tant que consultant pour Canal+ depuis des années et s’est livré sur le dossier Lionel Messi qui anime le mercato du PSG.

«Est-ce que Messi à l’intérieur de lui-même a envie d’être au Paris Saint-Germain»

En effet, le départ de Lionel Messi par le biais de son futur statut d’agent libre serait plus que possible désormais, la presse espagnole affirmant que la légende du FC Barcelone aurait à coeur de retrouver le club de son coeur et Xavi Hernandez, son ancien coéquipier qui est l’entraîneur du Barça . Pour Habib Beye, le débat n’est pas de prolonger ou non Lionel Messi pour le PSG, c’est de savoir qu’est-ce que le champion du monde veut. « Messi ? C’est un mauvais débat parce qu’on essaie de voir en Lionel Messi le joueur qui va courir, qui va mettre de l’intensité, il n’a jamais été ce joueur là sur l’aspect défensif. Il a été un joueur offensif qui faisait de très grandes différences. Pour moi, ce n’est pas de savoir s’il faut garder Messi ou pas, c’est est-ce que Lionel Messi à l’intérieur de lui-même et profondément dans ses sentiments a envie d’être au Paris Saint-Germain. Je pense que c’est à cette question qu’il faut répondre parce qu’on a l’impression qu’il est là, mais qu’il n’a jamais été vraiment là dans son coeur. Ce qui est logique puisque son club de coeur est le Barça ».

