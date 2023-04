ASSE : Une pépite explose, un transfert à 2M€ programmé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'un doublé face au Paris FC, Niels Nkounkou s'est fait une place de choix dans le groupe de Laurent Batlles et ce, quelques semaines après son arrivée à l'ASSE. Le club stéphanois pourrait décider de le conserver à l'issue de son prêt, à condition de mettre le prix. 2M€ seront nécessaires pour s'attacher, définitivement, les services du joueur.

Quatre buts et six passes décisives en douze matches. En l'espace de quelques semaines, Niels Nkounkou est parvenu à donner raison aux dirigeants de l'ASSE, qui avaient décidé de le chercher à Everton lors du mercato hivernal. Mais Nkounkou est seulement prêté par le club anglais et la question de son avenir va se poser dans les prochaines semaines.

« L’avenir on verra plus tard »

Interrogé ce samedi soir, Nkounkou a détourné le sujet. « Mon intégration se passe plutôt bien, comme je l’ai dit, j’ai à cœur de finir une bonne saison à l’ASSE. L’avenir on verra plus tard, le but c’est de finir positivement la saison » a déclaré le principal intéressé.

Le prix de Nkounkou annoncé