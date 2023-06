Le FC Nantes fonce sur une pépite, une réponse tombe déjà

Pierrick Levallet

Afin de se renforcer lors de ce mercato estival, le FC Nantes explore quelques pistes sur le marché des transferts. Les Canaris cibleraient notamment Largie Ramazani, le jeune crack d'Almeria. Le club nantais serait d'ailleurs passé à l'action pour s'attacher les services du joueur de 22 ans. Et la réponse du pensionnaire de La Liga ne s'est pas faite attendre.

Ayant échappé de peu à la relégation cette saison, le FC Nantes commence à s’activer dans son recrutement. Les Canaris se tiennent à l’affût de la moindre belle opportunité sur le mercato. Alors que quelques joueurs devraient quitter le navire, comme Andy Delort, le club nantais explore quelques pistes pour se renforcer cet été. Le FC Nantes lorgnerait notamment sur Largie Ramazani, la pépite d’Almeria. Le jeune Belge fait saliver la direction nantaise, à tel point qu’une offre serait déjà partie.

Le FC Nantes passe à l'attaque pour Ramazani

D’après les informations de Fabrizio Romano, le FC Nantes aurait dégainé pour s’attacher les services de Largie Ramazani. Le journaliste italien spécialiste du mercato indique que l’offre des Canaris se situerait aux alentours des 6M€. La réponse d’Almeria ne se serait d’ailleurs pas faite attendre.

Almeria a déjà dit non