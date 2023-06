Le FC Nantes boucle un transfert à 4M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Finaliste de la Coupe de France, le FC Nantes a vécu une saison plus que galère en championnat. Les Canaris ont dû batailler et attendre la dernière journée de cet exercice pour décrocher leur maintien. Les dirigeants espèrent une saison prochaine plus simple et celle-ci s’effectuera avec Andy Delort qui est officiellement un joueur nantais.

Le FC Nantes l’a fait ! Sur un fil durant toute la fin de saison, les Canaris ont fini par obtenir leur maintien lors de la dernière journée. Grâce à sa victoire contre Angers, le FC Nantes est passé devant Auxerre qui s’est incliné contre le RC Lens. Mission réussie pour Pierre Aristouy qui est arrivé à la tête de cette équipe à quelques matchs du terme à la place d’Antoine Kombouaré.

Nantes doit rebondir

Le FC Nantes s’est maintenu mais avec du mal. Nul doute que le mercato estival sera encore ambitieux afin d’éviter une saison prochaine aussi stressante. Et cela démarre bien puisque le FC Nantes a déjà bouclé un transfert !

Le PSG veut déjà virer deux recrues du mercato https://t.co/C36CXpNxMa pic.twitter.com/mhi82NYZPM — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Delort est officiellement transféré