«Le club de ma vie», la bombe lâchée sur un transfert au PSG !

Et si Gavi retrouvait Luis Enrique au PSG ? Aujourd'hui au FC Barcelone, le milieu de terrain avait connu l'entraîneur espagnol en sélection. Un lien qui a fait dire à certains que le club de la capitale souhaitait s'offrir les services du joueur de 20 ans. Cela sera-t-il le cas ? Gavi a été très clair à propos du PSG.

En janvier dernier, le FC Barcelone et Gavi trouvaient un accord pour une prolongation de contrat. Désormais, à 20 ans, le milieu de terrain espagnol est lié jusqu'en 2030, tout en disposant d'une clause libératoire... d'un milliard d'euros. Un départ vers le PSG , où Gavi a été annoncé à quelques reprises, semble désormais à oublier. Et les propos du principal intéressé le confirment.

« Ça ne va pas arriver »

Interrogé ce mercredi par Mundo Deportivo, Gavi s'est prononcé sur cet intérêt du PSG. Le joueur du FC Barcelone a alors été très clair, balançant : « Je vais rester longtemps à Barcelone ? Oui, c'est certain. Jes gens croient ce qu'ils lisent dans les médias. (...) Le PSG me veut ? Oui c'est possible. Et je comprends ceux qui pourraient y croire. Mais ça ne va pas arriver ».