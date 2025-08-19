Le clan Rabiot balance une grave accusation sur l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur les ondes de RMC, Romuald Palao a réagi à la décision annoncée par l’OM ce mardi de se séparer d’Adrien Rabiot. L’avocat de l’international français s’est dit très surpris par ce choix et a laissé entendre que le club a peut-être utilisé l’incident avec Jonathan Rowe pour « évincer » son client.

Après le communiqué de l’OM annonçant sa décision de se séparer d’Adrien Rabiot, Romuald Palao, avocat de l’international français (53 sélections), s’est exprimé ce mardi soir dans l’After Foot sur RMC. Il s’est interrogé sur les véritables raisons de ce choix, alors que le club a mis en avant l’incident avec Jonathan Rowe et un investissement décevant en comparaison avec la saison dernière.

« On se sert de l'épisode de vendredi pour évincer Adrien » « Concernant ce qu'a publié le club, on a des doutes, forcément qu'on a des doutes. Quand le club indique que le joueur a un comportement qui a changé depuis les Pays-Bas, c'est faux. C'est complétement faux. Donc on a l'impression qu'il y a une histoire qui est montée et on se sert de l'épisode de vendredi pour évincer Adrien », a déclaré Romuald Palao.