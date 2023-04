Le clan Messi répond, le PSG est prévenu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

D’après la presse espagnole, Lionel Messi échange continuellement avec Xavi, et l’attaquant du PSG aurait fait part à son ancien coéquipier de son envie de retrouver le FC Barcelone une fois son contrat terminé. Une version démentie par l’entourage de l’Argentin, qui reconnaît toutefois l’excellente entente entre les deux hommes.

Bientôt libre, Lionel Messi voit son avenir s’inscrire en pointillé. Une prolongation au PSG est désormais loin de voir le jour, tandis que le FC Barcelone multiplie les appels du pied en sa direction, et ce malgré ses problèmes financiers. Un retour que verrait d’un très bon œil l’Argentin, que l’on dit nostalgique de sa vie en Catalogne.



Des échanges entre Messi et Xavi ?

Lionel Messi l’aurait d’ailleurs fait savoir à Xavi, les deux hommes étant restés proches et étant régulièrement en contact. Selon Catalunya Radio , l’Argentin aurait indiqué à son ancien coéquipier qu’il souhaitait revenir au FC Barcelone, club qu’il évoquerait en utilisant toujours la première personne du pluriel, tout en étant prêt à oublier les querelles passées avec certains membres du club.

Le camp Messi dément