Le boss du PSG redoutait la catastrophe cet été

Nommé conseiller sportif du PSG à l'été 2022 en lieu et place de Leonardo, Luis Campos était réclamé par le clan Kylian Mbappé. Mais voilà que cet été, le gestion du cas du Français a été loin d'être la meilleure. Cela a alors été reproché à Luis Campos, au point où il s'est d'ailleurs imaginé quitter le PSG.

Ces dernières semaines, le dossier Kylian Mbappé a été source de grosses tensions au PSG. Ça été le cas entre le Français et Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien n'hésitant pas à mettre la pression sur son joueur. Mais voilà que ce dossier Mbappé a également fait naitre des tensions entre Al-Khelaïfi et Luis Campos, conseiller sportif parisien.



« Les relations entre Al-Khelaïfi et Campos étaient très tendues au début de l'été »

Dans un chat pour Le Parisien , Laurent Perrin s'est confié sur ces tensions entre les deux hommes forts du PSG à cause de Kylian Mbappé. « Les relations entre Al-Khelaïfi et Campos étaient très tendues au début de l'été, à cause de l'affaire Mbappé que l'un et l'autre avaient très mal gérée », a-t-il expliqué.

« Campos ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur son avenir »