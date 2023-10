Le boss du PSG est fan d'une star du Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté cet été par le Real Madrid pour environ 100M€, Jude Bellingham s'impose aujourd'hui comme le joueur majeur de Carlo Ancelotti, et l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Le club merengue peut donc se réjouir d'avoir réalisé un tel transfert, devançant notamment le PSG dans la course à sa signature. Un regret pour Nasser Al-Khelaïfi, qui n'a jamais caché qu'il adorait le joueur.

Comme à son habitude, le Real Madrid frappe fort et vite sur le mercato. Très tôt durant l'été, le club merengue a effectivement enregistré la signature de Jude Bellingham pour un montant avoisinant les 100M€. L'international anglais a débarqué en provenance du Borussia Dortmund où il s'est révélé, comme de nombreux cracks. Pour obtenir sa signature, le Real Madrid a du faire face à de nombreux clubs, dont le PSG. Et les Madrilènes doivent être très satisfaits de leur coup.

Bellingham flambe au Real Madrid

Il faut dire qu'entre le départ de Karim Benzema, et la non-venue de Kylian Mbappé, toujours annoncé au Real Madrid, Florentino Pérez avait besoin de réaliser un gros transfert en s'offrant un leader. C'est clairement le cas avec Jude Bellingham, qui est déjà le patron de la Casa Blanca . L'Anglais sait tout faire, à commencer par marquer des buts comme en témoignent ses 7 réalisations en 8 matches toutes compétitions confondues. De quoi laisser des regrets à Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi adore le joueur