«Le bon moment pour partir» : Le PSG chasse une star, il confirme la décision !

Peu après sa victoire en Ligue des champions, le PSG a décidé un changement important en enrôlant Lucas Chevalier pour 55 millions d'euros, conduisant Gianluigi Donnarumma à rejoindre Manchester City dans les dernières heures du mercato. Un choix sur lequel est revenu Sergio Rico, ex-portier du club de la capitale.
Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de changer de gardien en enrôlant Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 55M€. Un recrutement qui a condamné Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie peu après le sacre du club en Ligue des champions et parti à Manchester City dans les derniers instants du mercato. Interrogé par Le Parisien, Sergio Rico a réagi à ce départ.
« Donnarumma ? C’était sans doute le bon moment pour partir »
« Il venait de réaliser une saison exceptionnelle, lui, comme toute l’équipe d’ailleurs. Ils ont tous été spectaculaires, ont travaillé dur pour pouvoir remporter presque toutes les compétitions. C’était sans doute le bon moment pour partir, même si tout le monde était content de lui et qu’il était aussi heureux à Paris », confie l’ancien portier du PSG, dont la fin d’aventure dans la capitale avait été marquée par son grave accident de cheval en mai 2023.
Sergio Rico va mieux
« Je suis au top de ma forme, dit-il à ce sujet. Depuis que j’ai reçu le feu vert des médecins, je ne sens aucune différence par rapport à celui que j’étais avant l’accident. J’ai retrouvé toutes mes facultés, tant sur le plan sportif que dans la vie quotidienne. Grâce à Dieu, tout cela n’est plus qu’une anecdote, une histoire à raconter et qui, finalement, se termine bien. »