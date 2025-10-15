«Le bon moment pour partir» : Le PSG chasse une star, il confirme la décision !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Peu après sa victoire en Ligue des champions, le PSG a décidé un changement important en enrôlant Lucas Chevalier pour 55 millions d'euros, conduisant Gianluigi Donnarumma à rejoindre Manchester City dans les dernières heures du mercato. Un choix sur lequel est revenu Sergio Rico, ex-portier du club de la capitale.

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de changer de gardien en enrôlant Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 55M€. Un recrutement qui a condamné Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie peu après le sacre du club en Ligue des champions et parti à Manchester City dans les derniers instants du mercato. Interrogé par Le Parisien, Sergio Rico a réagi à ce départ.

« Donnarumma ? C’était sans doute le bon moment pour partir » « Il venait de réaliser une saison exceptionnelle, lui, comme toute l’équipe d’ailleurs. Ils ont tous été spectaculaires, ont travaillé dur pour pouvoir remporter presque toutes les compétitions. C’était sans doute le bon moment pour partir, même si tout le monde était content de lui et qu’il était aussi heureux à Paris », confie l’ancien portier du PSG, dont la fin d’aventure dans la capitale avait été marquée par son grave accident de cheval en mai 2023.