L’ASSE le menace, il craque en direct

Comme indiqué par le 10Sport.com, Laurent Batlles jouait sa place lors de la rencontre face à Annecy ce samedi. Heureusement pour lui, l'ASSE l'a emporté et remonte à la 18ème place au classement. Après la rencontre, l'entraîneur stéphanois est apparu très touché et marqué par le soutien de ses joueurs, malgré la difficulté.

Laurent Batlles n'avait pas le droit à l'erreur ce samedi face à Annecy. Comme annoncé par le10Sport.com, l'entraîneur de l'ASSE aurait pu être remercié en cas de défaite à domicile. Mais ses joueurs se sont battus pour empocher la victoire (3-2) et sauver la peau de leur coach. Un bol d'air pour Batlles, apparu au bord des larmes après la rencontre. Touché par le discours et le soutien de son groupe, il n'a pas caché son émotion.

Batlles au bord des larmes en évoquant ses joueurs

« Ce qui m'importait ce soir, c'est ce que j'ai entendu surtout de la part de mes joueurs. C'est quelque chose qui est important pour un entraîneur. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Je vais le garder pour moi et pour eux. C'est des choses que nous avons vécues depuis quelques jours, en mettant des choses en place entre nous. Je pourrais le dire un peu plus tard mais il faut d'abord avancer avec humilité car on sait de là où on vient... On construit des victoires dans les moments difficiles, c'est aussi là qu'on construit un groupe. On construit de l'humain et c'est ce qu'on aspire à avoir presque tout le temps » a déclaré Batlles au micro de beIN SPORTS.

Batlles se projette déjà sur la prochaine rencontre