L’ASSE boucle un énorme transfert, c’est le choc

Meilleur buteur de l'ASSE la saison dernière, Jean-Philippe Krasso a quitté la France. Le buteur de 25 ans s'est rendu à Belgrade en Serbie afin de signer son contrat avec l'Etoile Rouge de Belgrade. L'attaquant disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Un départ, que déplore Denis Balbir, ancien journaliste de Canal +.

L'ASSE a perdu gros en ce début de mercato estival. Auteur de 17 bus en Ligue 2 la saison dernière, Jean-Philippe Krasso s'est engagé pour quatre ans avec l'Etoile Rouge de Belgrade. Agé de 25 ans, l'international ivoirien disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Questionné par But Football Club , Denis Balbir s'est prononcé sur le choix de Krasso.

C’est confirmé, l’ASSE a bouclé un énorme départ https://t.co/pEin6EDkbZ pic.twitter.com/uTFL1z2ING — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

« Je trouve dommage de partir en Serbie »

« Je trouve dommage de partir en Serbie à son âge (25 ans). Sans doute qu'il y avait un tremplin plus avantageux à trouver ailleurs en patientant encore un peu. Le fait qu'il ne reste pas chez les Verts est dommageable pour le club. L'ASSE a donc perdu son meilleur buteur, son meilleur passeur et son meilleur joueur. Une prolongation de Krasso à Saint-Etienne n'aurait pas été gage d'une remontée immédiate en Ligue 1 mais on peut quand même nourrir des regrets car cela aurait pu donner un beau duo avec Gaëtan Charbonnier. C'est difficile de se mettre dans la peau du joueur mais le côté financier a dû forcément jouer... Même si Saint-Etienne a fait les efforts pour tenter de le conserver » a confié le journaliste. Selon Balbir, l'aspect financier aurait également pesé.

« Cela peut autant être un choix sportif que financier »