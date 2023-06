«Une journée complètement folle» : Riolo balance sur le mercato de l'OM

Thibault Morlain

A la recherche d'un nouvel entraîneur pour remplacer Igor Tudor, l'OM pensait tenir l'heureux élu en la personne de Marcelo Gallardo. Finalement, l'Argentin ne viendra pas sur la Canebière et pour Pablo Longoria, il a alors fallu repartir sur une autre piste. C'est ainsi que Paulo Fonseca a été annoncé comme la nouvelle priorité. Si le Portugais ne quittera finalement pas le LOSC, Daniel Riolo a raconté les incroyables coulisses de ce dossier Fonseca à l'OM.

Qui sera l'entraîneur de l'OM la saison prochaine ? Alors que les yeux se tournent maintenant vers Marcelino ou Christophe Galtier, ils n'étaient initialement pas les priorités de Pablo Longoria. L'option numéro 1 se nommait Marcelo Gallardo pour l'OM, qui a ensuite tenté sa chance avec Paulo Fonseca. Aucun des deux ne viendra finalement sur la Canebière. Le Portugais a de son côté été retenu par le LOSC au terme d'une journée visiblement assez folle à en croire Daniel Riolo.

Mercato : Surprise, l’OM recale un entraîneur https://t.co/3RkKBH0sdq pic.twitter.com/46B3c6kI1E — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

« Dans le dos, on contacte Fonseca »

Au micro de L'After Foot , Daniel Riolo a ainsi fait certaines révélations sur l'intérêt de l'OM pour Paulo Fonseca. Il a alors expliqué : « Paulo Fonseca, ce n'était pas prévu. La journée de dimanche, elle est complètement folle. A 9h30, il y a zéro contact officiel. Le club de Lille n'est pas au courant que l'OM veut Fonseca. On contacte directement Fonseca, mais le club dit on est au courant de rien. Or, dans le dos, ce qui niveau méthode est déjà un peu limite, on contacte Fonseca. Lui, dans le cours de la journée dit ok ça peut m'intéresser, on finit pas se mettre d'accord ».

« Il appelle l'OM et dit je n'y vais pas »