L'ASSE boucle deux transferts de dernière minute, il dit tout

Jean de Teyssière

Le mercato estival 2023 allait fermer ses portes quand l'ASSE communiquait le départ de deux jeunes joueurs pour le championnat du Luxembourg : Yanis Lhéry (20 ans) et Mathys Saban (21 ans). Le premier a signé en prêt au FC Progrès Niederkorn, tandis que le second a rejoint l'Union Titus Pétange, toujours en prêt. Quel intérêt pour eux de partir dans ce championnat méconnu ? Le directeur du centre de formation de Saint-Étienne, Laurent Huard, a lâché ses vérités.

Le mercato stéphanois a été mouvementé après avoir connu un début compliqué. Comme souvent lors de ces fenêtres estivales, la décision est prise dans les derniers moments, que ce soit pour faire venir ou partir des joueurs. C'est le cas de Yanis Lhéry et Mathys Saban - deux jeunes joueurs du centre de formation - qui ont quitté le club de l'ASSE dans les dernières minutes du mercato, et ce, pour aller évoluer au Luxembourg.

« La formation c’est ça : il faut franchir des marches »

Interviewé par le site En Vert et contre tous , le directeur du centre de formation de l'ASSE, Laurent Huard, explique pourquoi il a laissé partir ces deux jeunes joueurs au Luxembourg, sous la forme d'un prêt : « La formation c’est ça : il faut franchir des marches. Il faut trouver la bonne marche à franchir pour ces jeunes joueurs, qu’elle ne soit pas trop haute mais qu’elle ne soit pas non plus trop facile parce qu’on pourrait se mentir. Jouer jeune ça en fait donc partie, comme les prêts qu’il y a pu y avoir, de Yanis Lhéry et Mathys Saban. C’est aussi une étape supplémentaire pour eux, pour aller chercher une marche plus haute derrière. Sans doute que la marche de la réserve n’était plus assez haute pour eux. (...) Je ne suis pas l’expert du football international et de tous les championnats mais j’ai pu voir notamment les joueurs qui sont dans ce championnat-là. On se rapproche d’un championnat National (1), donc obligatoirement c’est au dessus de la National 3. Pour eux c’est une étape supplémentaire à franchir. Le but, c’était de les faire jouer dans une équipe première, qu’ils s’imposent dans un groupe professionnel, avec un championnat qui est aussi en développement. Maintenant, ils ont les cartes en main. »

« Ils font partie des joueurs qu’on va accompagner cette année »