C’est confirmé, l’ASSE a raté un transfert de dernière minute

En toute fin de mercato, Kévin Van den Kerkhof a quitté Bastia afin de s'engager avec le FC Metz. Et pourtant, le piston droit était notamment courtisé par l'ASSE comme l'avoue Régis Brouard. Mais l'entraîneur de l'équipe corse révèle également que ce dossier s'est déroulé de manière surprenante.

Kévin Van den Kerkhof ne savait pas qu'il signerait à Metz

« On a perdu VDK. Le remplacer, ce n'était pas simple. Après le match contre Troyes, VDK avait des problèmes musculaires. Mercredi il avait fait une légère reprise. A la fin de la séance, je le prends avec moi. On papote tous les deux, on discute de tout et de rien. Je lui dit "prépare toi pour le match de Grenoble." On discute de tout ça. Très peu de son avenir, on était à deux jours de la clôture du mercato. Je rentre chez moi, j'étais à table en train de manger et mon président m'envoie un message : "J'ai accepté l'offre de Metz, il s'en va à Metz." Une heure avant il n'y avait rien, une heure après il est parti. Ça paraît incroyable. J'ai appelé de suite le joueur pour le féliciter, il était au courant de rien », explique l'entraîneur de Bastia pour NRJ Corse , avant de confirmer que l'ASSE avait contacté le joueur.

«Il m'avait parlé à un moment de Saint-Etienne»