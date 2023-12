L’ASSE annonce ses deux prochains transferts

Arnaud De Kanel

Battu lors de ses cinq derniers matchs de championnat, l'ASSE est au bord de l'implosion. La décision a été prise de licencier Laurent Batlles et pour stopper cette mauvaise passe, les Verts misent énormément sur le mercato. Deux arrivées sont attendues du côté de Loïc Perrin qui cible un offensif et un défensif.

Comme pour les Girondins de Bordeaux, autre club important du paysage footbalistique français, la remontée en Ligue 1 ne devrait pas se faire pour tout de suite côté ASSE. Le club stéphanois reste sur cinq défaites de suite en Ligue 2 et il s'éloigne de plus en plus du podium. Huitièmes à dix points du leader, Angers, les Verts s'apprêtent à accueillir un nouvel entraineur mais également de nouveaux joueurs.

«On a des pistes, on a déjà pris des contacts»

« On a déjà travaillé, on s’est mis dessus. Mais quoiqu’il arrive on va attendre le nouvel entraineur parce que pour convaincre un joueur on a besoin de l’entraineur. On a des pistes, on a déjà pris des contacts mais on va attendre la nomination de l’entraineur », confiait d'ailleurs Loïc Perrin à ce sujet vendredi en conférence de presse. Le coordinateur sportif de l'ASSE est même allé plus loin en annonçant que deux recrues allaient débarquer cet hiver. Son but n'est pas de tout chambouler pour garder quelques repères.

«On va prendre un joueur plutôt offensif et un joueur défensif»