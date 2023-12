L'ASSE en rajoute une couche après avoir viré son entraîneur

La rédaction

Sous pression à l'occasion de la rencontre entre l'ASSE et Guingamp, Laurent Batlles n'aura pas survécu à la nouvelle défaite des Verts. La sanction est tombée le soir même, le désormais ex-entraîneur de l'ASSE a été remercié par sa direction. Un choix fort de la part du club stéphanois et ce vendredi, en conférence de presse, Loïc Perrin est revenu sur ce dossier Batlles.

Les 5 revers de suite de l'ASSE auront donc eu raison de Laurent Batlles. Suite à la rencontre face à Guingamp, l'ASSE a décidé de tourner la page et de remercier son entraîneur. Alors que Jean-François Soucasse s'est présenté devant les médias pour annoncer le départ de Batlles, ce vendredi, c'est Loïc Perrin qui s'est présenté face aux journalistes afin d'en rajouter une couche sur cette décision de l'ASSE.

« J'ai une grosse pensée pour Laurent Batlles »

Si Laurent Huard assure actuellement l'intérim comme entraîneur de l'ASSE, ce vendredi, c'est Loïc Perrin qui s'est présenté en conférence de presse. Rapporté par Envertetcontretous , le coordinateur sportif des Verts est alors revenu sur l'éviction de Laurent Batlles, confiant : « Avant que vous posiez vos questions, je vais vous expliquer le pourquoi de ma présence. On a une actualité un peu chargée. Laurent Huard est bien occupé. Je suis là pour assumer ma responsabilité dans cette période délicate qu’on traverse tous ensemble. J'ai une grosse pensée pour Laurent (Batlles) mais aussi pour Emmanuel (Da Costa) et Romain (Brottes) qui nous ont quittés. Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre mais cela fait partie de notre métier. Je souhaite les remercier pour leur implication, j'aurais aimé que ça se termine autrement mais j'ai une grosse pensée pour eux ».

« On a vite pris la décision »