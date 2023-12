L'ASSE cherche un entraîneur, voilà les plans B

Thibault Morlain

Cherchant un nouvel entraîneur après avoir remercié Laurent Batlles, l'ASSE aurait entamé les premières démarches auprès d'Olivier Dall'Oglio. Toutefois, un accord serait encore loin d'être trouvé, cela bloquerait notamment sur l'aspect financier. Par conséquent, l'ASSE pourrait se replier sur l'un de ses actuels plans B.

Selon les dernières informations de L'Equipe , l'ASSE aurait rencontré Olivier Dall'Oglio ce jeudi. Deviendra-t-il le nouvel entraîneur des Verts ? Pas sûr encore. En effet, après cette entrevue, il existerait des points de désaccord entre les deux camps, notamment en ce qui concerne les détails du contrat.

Laurey ou Garande plutôt que Dall'Oglio ?

Alors que l'ASSE et Olivier Dall'Oglio se seraient donnés quelques jours de réflexion, cela pourrait profiter à d'autres candidats. Mais lesquels ? A en croire le quotidien sportif, Stéphane Moulin se serait retiré de la course à la succession de Laurent Batlles et il ne resterait visiblement que 2 plans B pour l'ASSE : Thierry Laurey et Patrice Garande.

Aucun rendez-vous avec l'ASSE

A 63 ans, Patrice Garande rêverait d'ailleurs de devenir l'entraîneur de l'ASSE, lui qui a été formé chez les Verts. Mais que ce soit pour ce dernier ou bien Thierry Laurey, l'affaire est encore loin d'être avancée. Il est ainsi précisé qu'aucun rendez-vous n'a encore été fixé avec l'ASSE pour eux. A voir si cela évoluera dans les prochains jours...