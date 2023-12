L'ASSE fait une grande annonce pour le mercato

Arnaud De Kanel

Alors que Laurent Batlles a été viré en début de semaine, l'ASSE a encore un léger espoir de sauver sa saison. Les dirigeants continuent d'y croire, à l'image de Loïc Perrin, le coordinateur sportif et responsable du recrutement stéphanois. L'ancien défenseur a d'ailleurs révélé que les Verts travaillaient sur plusieurs pistes qui devraient se concrétiser une fois le nouveau coach nommé.

Les choses s'accélèrent dans le Forez. Avec le licenciement de Laurent Batlles, l'ASSE va introniser un nouvel entraineur dans les jours à venir Pendant ce temps-là, Loïc Perrin continue également ses recherches pour renforcer l'effectif. Il n'y a plus qu'à attendre que le nouveau coach valide les idées de l'ancien défenseur.

«On a déjà travaillé, on s’est mis dessus»

Présent en conférence de presse vendredi midi, Loïc Perrin en a profité pour dresser les contours du mercato hivernal de l'ASSE. Le coordinateur sportif des Verts est sur plusieurs pistes.

«On a des pistes, on a déjà pris des contacts»