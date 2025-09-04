L’annonce choc, il plaque tout pour être avec Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a tout connu, tout vécu avec Liverpool. De l’académie à ses premiers pas dans l’équipe première en glanant au passage les trophées les plus prestigieux. L’international anglais de 26 ans a rejoint Kylian Mbappé au Real Madrid, en signant en tant qu’agent libre, comme lui. Ce qui l’a contraint de faire une croix sur la vie qu’il a toujours connu sur la Mersey.

Kylian Mbappé a pris la décision de débarquer au Real Madrid libre de tout contrat juste avant l’Euro 2024. Et ce, après avoir donné sept années de sa carrière au PSG avant de s’en aller vivre son rêve d’arborer la tunique merengue au sein de la capitale espagnole.

«Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie» Un an plus tard, Trent Alexander-Arnold a fait encore plus fort. Certes, il est également venu en tant qu’agent libre à l’instar de Kylian Mbappé. Mais contrairement au meilleur buteur de l’histoire du PSG, l’international anglais de 26 ans a quitté son club de toujours où il a même fait ses classes à l’académie : Liverpool. Un choix qui lui a énormément coûté. « Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Liverpool est ma maison, c'est là que je suis devenu qui je suis. Mais Madrid me semblait être le bon choix, au bon moment ».