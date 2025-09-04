L’annonce choc, il plaque tout pour être avec Mbappé ?

Il a tout connu, tout vécu avec Liverpool. De l’académie à ses premiers pas dans l’équipe première en glanant au passage les trophées les plus prestigieux. L’international anglais de 26 ans a rejoint Kylian Mbappé au Real Madrid, en signant en tant qu’agent libre, comme lui. Ce qui l’a contraint de faire une croix sur la vie qu’il a toujours connu sur la Mersey.
Kylian Mbappé a pris la décision de débarquer au Real Madrid libre de tout contrat juste avant l’Euro 2024. Et ce, après avoir donné sept années de sa carrière au PSG avant de s’en aller vivre son rêve d’arborer la tunique merengue au sein de la capitale espagnole.
«Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie»
Un an plus tard, Trent Alexander-Arnold a fait encore plus fort. Certes, il est également venu en tant qu’agent libre à l’instar de Kylian Mbappé. Mais contrairement au meilleur buteur de l’histoire du PSG, l’international anglais de 26 ans a quitté son club de toujours où il a même fait ses classes à l’académie : Liverpool. Un choix qui lui a énormément coûté. « Ce fut l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Liverpool est ma maison, c'est là que je suis devenu qui je suis. Mais Madrid me semblait être le bon choix, au bon moment ».
«Le Bernabéu est un lieu sacré»
Après une Coupe du monde des clubs disputée avec le Real Madrid, Trent Alexander-Arnold a disputé ses deux premiers matchs en Liga au Santiago Bernabeu. Un endroit culte à ses yeux. « C'est certainement un défi, mais c'est un défi que je relève avec plaisir. Le Bernabéu est un lieu sacré. On ressent le poids du maillot, mais c'est ce qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes ». a confié le latéral droit anglais à GQ Espagne. Il n'y a plus qu'à donc pour Alexander-Arnold qui recevra l'OM dans le lieu si sacré qu'est le Bernabeu le 16 septembre prochain.