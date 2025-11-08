Lamine Yamal : Le transfert au PSG relancé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est le talent du moment du football mondial. Déjà champion d'Europe avec l'Espagne et dauphin d'Ousmane Dembélé au Ballon d'or 2025, Lamine Yamal fait rêver l'Emir du Qatar. Au point d'ouvrir les portes du PSG à la jeune star de 18 ans du FC Barcelone. Au vu du discours de son agent, le Paris Saint-Germain est mal embarqué dans cette affaire.

Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi... Depuis le début de l'ère QSI en 2011, le PSG a toujours eu des stars au sein de son vestiaire. Avec la formation du tandem Luis Campos - Luis Enrique il y a deux ans de cela, la philosophie de recrutement a évolué chez les dirigeants du Paris Saint-Germain. Néanmoins, l'émir du Qatar semble toujours rêves des plus grandes étoiles du football mondial et en pincerait pour le jeune Lamine Yamal.

L'émir du Qatar prêt à tout pour avoir Lamine Yamal au PSG ? « L'émir du Qatar veut recruter Yamal, c'est vrai ? Il a eu pas mal de volontés ces dernières années et beaucoup d'entre elles se sont réalisées. Moi, ce que je peux te dire en tout cas c'est que dans le PSG actuel, et Luis Enrique, et Luis Campos, ils n'ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Yamal. Ça irait à l'encontre de certaines choses qu'ils sont en train de mettre en place. Si demain, il faut aller chercher Yamal, ça va coûter plus de 200M€. A ce prix-là et compte tenu de l'effectif actuel du PSG, est-ce qu'ils vont se positionner sur Yamal ? Je ne crois pas du tout ». a confié Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport, pendant son échange sur Aliotalk la semaine dernière.