La star de l’OM s’en va, les coulisses sont dévoilées

Alexis Sanchez ne sera donc resté qu’une saison à l’OM. Arrivé de l’Inter Milan à l’été 2022, le Chilien a fini par retourner au sein du club lombard. Il existait toutefois une possibilité de le voir continuer à Marseille. Une proposition de prolongation était d’ailleurs sur la table, mais ce nouveau contrat n’a pas été signé. Parti de l’OM, Alexis Sanchez a révélé qu’il aurait aimé rester. Que s’est-il alors passé ? Florent Germain a fait le point sur ce dossier.

C’est lors d’un message posté sur Instagram qu’Alexis Sanchez a lâché une véritable bombe concernant son départ de l’OM. Désormais à l’Inter Milan, le Chilien faisait ainsi ses adieux à Marseille, tout en révélant : « Je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaite mais cela ne dépendait pas que de moi il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte ».

« Si à ce moment là, il dit oui, il est Olympien »

Alexis Sanchez rejette donc la faute sur l’OM concernant son départ. Est-ce alors la vérité ? Sur le plateau de BFM Marseille , Florent Germain, journaliste pour RMC , a confié à propos du départ d’Alexis Sanchez : « Alexis Sanchez, il dit la vérité. Bon, il ne dit pas tout, mais c’est une vraie partie de la vérité que c’est un choix technique. Au mois de juin, l’OM lui propose une prolongation de un, les conditions salariales sont très bonnes et là, Alexis Sanchez joue un peu la montre. On me dit en interne que si à ce moment là, il dit oui, il est Olympien ».

« A la mi-août, l’OM enterre définitivement la piste »