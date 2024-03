La série noire continue dans la saga Zidane ?

Thomas Bourseau

L’avenir de Zinedine Zidane serait susceptible de s’écrire du côté de la Bavière alors que deux de ses cartouches favorites n’ont mené à rien pour son retour aux affaires. Néanmoins, le Bayern Munich pourrait bien lui préparer un sale tour en coulisses avec Xabi Alonso…

Zinedine Zidane est en période sabbatique depuis son deuxième départ du banc de touche du Real Madrid en mai 2021. Durant ladite période, il a été question de la voix du principal intéressé pour L’Équipe en juin 2022 d’un rêve bleu en équipe de France. Perdu puisque Didier Deschamps a été reconduit à son poste de sélectionneur jusqu’en 2026.

Échec et mat avec les Bleus et le Real Madrid, l’option Bayern pour Zidane ?

Cette saison, même son de cloche pour le Real Madrid qui a fait le choix de conforter Carlo Ancelotti dans sa position d’entraîneur jusqu’en juin 2026. Un verdict similaire pour le Bayern Munich ? Un confident de Zidane confiait dernièrement à Sport1 que le technicien français se disait prêt à relever le challenge Bayern. Mais c’était sans compter sur Xabi Alonso.

Mercato : Surprise, Zidane va remplacer Guardiola ? https://t.co/1pXktyqXpG pic.twitter.com/f6etUY40CF — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

Le Bayern Munich avance ses pions pour Xabi Alonso