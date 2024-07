La promesse du clan Mbappé qui va faire jubiler le Real Madrid

Thomas Bourseau

Au PSG, Kylian Mbappé a fait le tour de la question. Il a tout connu, que ce soit l’euphorie ou la désillusion et a même raflé le titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire du club. Mais Mbappé n’est clairement pas rassasié selon sa mère. Fayza Lamari a assuré au Parisien que les meilleures années du capitaine de l’équipe de France étaient devant lui.

Kylian Mbappé, du haut de ses 25 ans et à l’aube de son 26ème anniversaire le 20 décembre prochain, a rendu réalité son rêve de gosse : être attaquant au Real Madrid. Une volonté qui l’habite et le fait avancer depuis son plus jeune âge comme sa mère Fayza Lamari l’a affirmé à l’occasion d’une interview accordée au Parisien dans ses colonnes du jour ce jeudi. « Mardi, je n’étais pas la seule à être émue. Tous nos amis, tous les gens qui l’ont côtoyé petit se sont tous dit : Punaise, il l’a fait, il y est ».

«C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre»

Kylian Mbappé a fermé un gros chapitre de sa carrière, le plus gros puisqu’il a duré sept années. Au PSG, Mbappé a tout connu. Que ce soit les grandes joies de Ligue des champions, mais aussi les déceptions. Après l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain, le chapitre de rêve du capitaine de l’équipe de France commence. « Non, je crois que c’est une nouvelle page de son histoire. Son premier chapitre, c’était la naissance à Bondy, il y a eu Monaco, puis Paris. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre ». a confié Fayza Lamari au Parisien.

«Il peut et il doit. Ses meilleures années arrivent»

Représentante et mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari a affirmé avec certitude que son fils n’a pas atteint son plafond de verre et qu’il dispose encore malgré tous ses accomplissements d’une belle marge de progression. « Il peut et il doit. Ses meilleures années arrivent. J’en suis convaincue ».