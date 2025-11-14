«La priorité...», Bertrand Latour balance sur le mercato du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, les nombreuses blessures au PSG mettent en exergue les carences de l'effectif de Luis Enrique. Tout cela pourrait alors être résolu en janvier, à l'occasion du mercato hivernal. Faut-il alors s'attendre à des transferts du côté du PSG ? Bertrand Latour a établi deux priorités.

Pour encore plusieurs semaines, le PSG va notamment devoir faire sans Achraf Hakimi et Désiré Doué. Deux grosses absences pour Luis Enrique, qui doit tant bien que mal pallier ces absences. L'entraîneur du PSG doit donc faire avec ce qu'il a sous la main actuellement, mais à l'occasion du mercato hivernal, du sang neuf pourrait être réinjecté.

« Moi, la priorité c'est de prendre un défenseur polyvalent » Bertrand Latour a d'ailleurs érigé certains transferts au rang de priorité pour le PSG. Ainsi, lors du Canal Football Club, le journaliste a fait savoir : « Moi, la priorité c'est de prendre un défenseur polyvalent. Au poste de défenseur central aussi, on a des interrogations sur le niveau de Beraldo. Si vous avez un joueur qui est capable de faire axe et défenseur droit ».