La presse italienne annonce un nouveau transfert au PSG !

Axel Cornic

Star du Napoli et de la sélection géorgienne, Khvicha Kvaratskhelia devrait bientôt débarquer au Paris Saint-Germain pour un transfert compris entre 70 et 80M€, bonus compris. Mais ça pourrait bien ne pas être le seul mouvement de l’hiver sur l’axe Paris-Naples, puisque selon nos informations Milan Skriniar pourrait bien poser ses valises aux pieds du Vésuve.

Le mercato de janvier du PSG est bien lancé, avec un très gros coup qui devrait bientôt être officialisé. Les dirigeants parisiens ont en effet décidé d’offrir un renfort de tout premier choix à Luis Enrique et c’est donc Khvicha Kvaratskhelia qui devrait débarquer dans les prochaines heures.

Le PSG sur le point de frapper fort ! 💥 Kvaratskhelia pourrait bouleverser l'avenir d'Asensio. Que mijote le club ?

➡️ https://t.co/r4VKg9VFFC pic.twitter.com/naYmfNJooM — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 16, 2025

Kvaratskhelia fait ses adieux au Napoli

Et ça se confirme, puisque ce jeudi l’ailier de 23 ans a fait ses adieux aux supporters du Napoli. « Ça a été un grand honneur pour moi de porter ce maillot. Je peux remercier chaque personne qui travaille au club, les coachs, le staff, mes coéquipiers et les fans. Je dis au revoir, mais vous serez pour toujours dans mon cœur et j’espère vous revoir » a expliqué Kvaratskhelia, sur ses réseaux sociaux. « Je sais que votre coeur est brisé mais un jour, je vais tout vous dire. Je vous souhaite de la réussite, de donner à cette ville, ces fans, le titre en Italie ».

Place à Skriniar maintenant ?

Les échanges entre le PSG et le Napoli ne devraient toutefois pas s’arrêter à ce transfert ! D’après les informations de Il Corriere della Sera, les dirigeants parthénopéens auraient récemment relancé la piste menant à Milan Skriniar, qui semblait avoir été un peu délaissée ces derniers jours. Nous vous avions révélé en exclusivité l’intérêt du club napolitain sur le 10sport.com, mais le salaire très important de l’international slovaque semble toujours être un obstacle assez gênant dans les négociations, même si Antonio Conte pousserait pour l’avoir.