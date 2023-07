La nouvelle star de l’OM se lâche après son transfert

Thibault Morlain

Après Alexis Sanchez l’été dernier, l’OM a fait venir une nouvelle star lors de ce marché des transferts. En effet, Pablo Longoria a tenté le pari avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui sortant d’une saison compliquée à Chelsea. Libéré par les Blues, le Gabonais s’est engagé pour 3 ans avec l’OM où il tentera de relancer sa carrière. Et pour le moment, tout se passe bien pour Aubameyang.

Passé par le LOSC, Monaco et l’ASSE, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour en Ligue 1. En effet, le Gabonais s’est engagé avec l’OM après avoir été libéré par Chelsea. Un nouveau challenge donc pour l’attaquant de 34 ans. Et alors qu’Aubameyang prend ses marques aux côtés de ses nouveaux coéquipiers, l’adaptation à l’OM semble parfaite.

« Je me sens comme à la maison »

Dans une vidéo Youtube de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang s’est confié sur ses premiers pas au sein groupe olympien. Tout semble aller pour le mieux pour le Gabonais qui a expliqué : « Je suis content d’être là et je me sens comme à la maison, on va dire la vérité. Franchement, le groupe, il vit super bien. En tout cas, ça se passe super bien ».

« Là, tout le monde nous a bien accueillis »