La nouvelle fortune de Cristiano Ronaldo encore plus colossale que prévue ?

Hugo Chirossel

Libre depuis son départ de Manchester United en novembre dernier, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter l’Europe pour rejoindre Al-Nassr. Là-bas, le Portugais s’est engagé jusqu’en juin 2025, pour un montant estimé à 200M€ par an. Alors que le quintuple Ballon d’Or a disputé sa première rencontre officielle dimanche dernier face à Ettifaq (1-0), son nouveau club envisagerait déjà le prolonger à l'avenir.

Un moment très attendu. Dimanche dernier, Cristiano Ronaldo a disputé son premier match officiel depuis son arrivée en Arabie Saoudite, à Al-Nassr. Alors qu’il avait une suspension de deux rencontres à purger, le Portugais a dû patienter un peu avant de faire ses débuts dans la Saudi Pro League, même s’il avait pu jouer un match amical face au PSG en milieu de semaine.

Un contrat qui court jusqu’en 2025

Opposé à Ettifaq, Cristiano Ronaldo n’a pas impressionné pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, même si Al-Nassr s’est tout de même imposé (1-0). Le quintuple Ballon d’Or a encore le temps pour inscrire son premier but, lui qui s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec le club saoudien.

