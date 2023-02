«La meilleure décision» : Il quitte le PSG et c’est totalement validé

Thibault Morlain

Ce mardi, Kingsley Coman va retrouver le PSG. Aujourd’hui au Bayern Munich, l’international français a été formé au sein du club de la capitale avant de partir très tôt du côté de la Juventus. Alors que ce départ avait fait énormément fait énormément parler, Blaise Matuidi, ancien du PSG, est revenu sur cette décision.

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG subit de plein fouet l’exode de ses plus grands talents. Et l’un des exemples le connu est celui de Kingsley Coman, qui, en 2014, a fait ses valises pour aller exploser à la Juventus. Aujourd’hui, l’international français évolue au Bayern Munich et s’apprête à retrouver le PSG en Ligue des Champions.

« On était très déçu quand il a quitté le PSG »

Dans des propos accordés à TZ , Blaise Matuidi est revenu sur ce départ de Kingsley Coman au PSG. L’ancien Parisien explique alors : « On était très déçu quand il a quitté le PSG. Au final, c’était la meilleure décision pour lui ».

« Je suis heureux pour lui »