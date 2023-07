La guerre est déclarée, une star du PSG affole le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG est sur tous les fronts depuis le début de ce mercato estival. Dans le sens des départs, des mouvements sont attendus. Marquinhos, le capitaine parisien, aurait tapé dans l’œil de trois équipes dont Al Nassr. Mais la direction du PSG est claire, le Brésilien n’est pas à vendre.

Mercato de transition pour le PSG. Après la saison très compliquée que vient de vivre le club de la capitale, la direction parisienne a prévu beaucoup de changements. Christophe Galtier, arrivé l’été dernier, n’a pas passé ce mercato, c’est Luis Enrique qui l’a remplacé. Un choix plutôt logique de la part du Qatar qui mise sur un entraîneur d’expérience ayant déjà gagné la Ligue des Champions. Au sein de l’effectif, cela va bouger aussi.

Marquinhos a la cote sur le mercato

Plusieurs joueurs, considérés comme des cadres il y a peu de temps, pourraient être amenés à quitter le PSG. C’est le cas de Marco Verratti, courtisé avec insistance par l’Arabie saoudite et le club d’Al Hilal. Vendredi soir, Rudy Galetti a révélé l’intérêt d’Al Nassr pour Marquinhos, le capitaine du PSG. D’après les informations de RMC Sport , en plus d’Al Nassr, deux autres équipes seraient venues aux renseignements pour Marquinhos. Mais la décision du PSG est claire, il n’est pas à vendre.

Le PSG veut le garder à tout prix