La grande annonce du clan Benzema sur son avenir

Thibault Morlain

Leader et capitaine du Real Madrid, Karim Benzema a dernièrement vu son avenir faire énormément parler. En effet, le Ballon d’Or 2022 est en fin de contrat et un possible départ en Arabie saoudite était notamment évoqué. Mais voilà que l’avenir de Benzema serait aujourd’hui réglé et l’entourage du Français a dévoilé l’issue de ce feuilleton.

Alors que les derniers temps ont été compliqués pour Karim Benzema, le buteur du Real Madrid a également fait parler de lui pour son avenir. En fin de contrat, le Ballon d’Or 2022 n’a toujours pas réglé cette question et cela a bien évidemment généré de nombreuses rumeurs. Selon certains, Benzema aurait notamment fait l’objet de grosses offres en provenance d’Arabie Saoudite, là où il aurait pu retrouver Cristiano Ronaldo.

En plein clash avec Deschamps, grande nouvelle pour Benzema https://t.co/UsneH9jCLE pic.twitter.com/R9mEcMKYlE — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Un an de plus pour Benzema

Mais voilà que Karim Benzema devrait finalement poursuivre l’aventure avec le Real Madrid. En effet, ce mercredi, The Athletic annonce que le Français va signer un nouveau contrat jusqu’en 2024. Une grande nouvelle confirmée par des sources proches du Real Madrid, mais aussi d’autres sources proches de Benzema.

Une prolongation automatique grâce au Ballon d’Or ?

Au Real Madrid, on a également apporté une précision à propos de cette prolongation de Karim Benzema. Alors que certaines informations faisaient état d’une prolongation automatique d'un an suite au Ballon d’Or du Français, des sources au sein de la Casa Blanca ont démenti ce point-là concernant Benzema.