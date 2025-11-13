Kylian Mbappé : Un transfert de folie signé Guardiola ?

Et si Vinicius Jr débarquait en Premier League la saison prochaine ? L’avenir de l’international auriverde est incertain au Real Madrid. Son statut a été fragilisé en partie par l’arrivée de Kylian Mbappé, et le Brésilien aurait du mal à accepter la situation. L’attaquant de 25 ans pourrait ainsi rejoindre un certain Pep Guardiola.
Cette saison pourrait bien être la dernière de Vinicius Jr au Real Madrid. Relégué à un rôle secondaire après l’arrivée de Kylian Mbappé, l’international auriverde n’accepterait pas vraiment la situation. Le Brésilien a d’ailleurs laissé éclater sa colère contre Xabi Alonso lors du Clasico contre le FC Barcelone.
Vinicius Jr sur le départ au Real Madrid ?
Le Real Madrid pourrait ainsi se décider à se séparer de Vinicius Jr. Son contrat expire en juin 2027, et les négociations pour sa prolongation sont au point mort. Les Merengue envisageraient ainsi l’idée d’un transfert à l’issue de la saison, afin d’éviter un départ libre. Et l’attaquant de 25 ans aurait une porte de sortie en Premier League.
Manchester City est sur le coup
D’après les informations de TEAMtalk, Manchester City ferait partie des prétendants pour le coéquipier de Kylian Mbappé. Pep Guardiola ne serait pas opposé à l’idée de voir Vinicius Jr débarquer dans son vestiaire. Il faudra toutefois monter une opération de folie pour le recruter, puisque le Real Madrid ne devrait pas le brader. À suivre...