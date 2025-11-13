Kylian Mbappé : Un transfert de folie signé Guardiola ?

Pierrick Levallet

Et si Vinicius Jr débarquait en Premier League la saison prochaine ? L’avenir de l’international auriverde est incertain au Real Madrid. Son statut a été fragilisé en partie par l’arrivée de Kylian Mbappé, et le Brésilien aurait du mal à accepter la situation. L’attaquant de 25 ans pourrait ainsi rejoindre un certain Pep Guardiola.

Cette saison pourrait bien être la dernière de Vinicius Jr au Real Madrid. Relégué à un rôle secondaire après l’arrivée de Kylian Mbappé, l’international auriverde n’accepterait pas vraiment la situation. Le Brésilien a d’ailleurs laissé éclater sa colère contre Xabi Alonso lors du Clasico contre le FC Barcelone.

Vinicius Jr sur le départ au Real Madrid ? Le Real Madrid pourrait ainsi se décider à se séparer de Vinicius Jr. Son contrat expire en juin 2027, et les négociations pour sa prolongation sont au point mort. Les Merengue envisageraient ainsi l’idée d’un transfert à l’issue de la saison, afin d’éviter un départ libre. Et l’attaquant de 25 ans aurait une porte de sortie en Premier League.