Kylian Mbappé prêt à claquer la porte ? Le PSG a déjà tranché

Tout proche du Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a finalement prolongé au PSG. Mais son avenir pourrait bien s'écrire ailleurs dès le prochain mercato estival. Annoncé sur le départ d'après certaines rumeurs, l'attaquant de 24 ans aurait toujours le Real Madrid dans un coin de sa tête. Et le PSG pourrait être ouvert à son transfert à certaines conditions.

L’été dernier, Kylian Mbappé était tout proche de rejoindre le Real Madrid. Mais finalement, le PSG a fini par avoir eu raison du club madrilène dans le dossier puisque l’attaquant français a préféré prolonger dans la capitale. Kylian Mbappé est désormais lié à la formation parisienne jusqu’en 2024, avec la possibilité d’étendre son contrat jusqu’en 2025. Depuis, le Real Madrid fait profil bas dans ce dossier. Mais le feuilleton pourrait bien être relancé très prochainement.

Il y a quelques mois, une rumeur avait vu le jour concernant des envies de départ de Kylian Mbappé, qui venait tout juste de prolonger au PSG. L’attaquant de 24 ans ne se sentait plus à l’aise dans la capitale d’après certains échos, alors qu’il avait un nouveau rôle sous Christophe Galtier. Finalement, Kylian Mbappé a démenti tout cela par la suite, et Le10Sport.com a été en mesure d’affirmer qu’un différend financier était à l’origine des tensions. Malgré tout, le champion du monde 2018 continue d’être lié au Real Madrid.

"Real have not forgotten about Mbappe and Mbappe has certainly not forgotten about them."@MarioCortegana and @AdamCrafton_ joined @ianirving_ to explain why the transfer saga won't go away...🎙️ 𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗧𝗛𝗟𝗘𝗧𝗜𝗖 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗣𝗢𝗗𝗖𝗔𝗦𝗧