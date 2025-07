Kylian Mbappé les vire, les raisons sont dévoilées !

La saison dernière a été un enfer pour le SM Caen. Dernier de Ligue 2, le club normand a été relégué et peu importe l'entraîneur sur le banc, la solution n'a pas été trouvée. Nicolas Seube et Bruno Baltazar ont ainsi été licenciés par le club de Kylian Mbappé. Des décisions justifiées.

« Le vestiaire ne suivait plus Nicolas »

Le fiasco à la saison dernière aura donc été fatal à Nicolas Seube et Bruno Baltazar. Mais pourquoi avoir viré ces deux entraîneurs ? Pour L'Equipe, Ziad Hammoud, président caennais, a expliqué : « Le vestiaire ne suivait plus Nicolas, mais son successeur n'était pas le bon coach au bon moment. Bruno n'était pas un pompier, il est un bâtisseur et on a sous-estimé l'urgence de la situation ».