Kylian Mbappé : Le transfert choc à 100M€ !

Sacré Soulier d’Or pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé devrait faire une victime de taille chez les Merengue cet été. Ayant eu du mal à s’habituer à son nouveau rôle après l’arrivée du Français, Rodrygo était toutefois parti pour rester dans la capitale espagnole. Un transfert ne serait toutefois pas à écarter, au contraire.

Sur le plan personnel, Kylian Mbappé a réussi sa première saison au Real Madrid . Avec 44 buts en 57 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant de 26 ans a été sacré Soulier d’Or. Sur le plan collectif en revanche, tout ne s’est pas passé comme prévu chez les Merengue. Certaines stars ont déçu, et pourraient ainsi être poussées vers la sortie.

Rodrygo en plein malaise au Real Madrid

C’est notamment le cas de Rodrygo. L’international brésilien a eu du mal à s’habituer à son nouveau rôle après l’arrivée de Kylian Mbappé. Résultat, le joueur de 24 ans a vécu un véritable malaise tout au long de la saison et n'a pas répondu aux attentes placées en lui (14 buts et 10 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues). Le compatriote de Vinicius Jr n’a toutefois pas l’intention de quitter la capitale espagnole, où il pourrait devenir plus important sous les ordres de Xabi Alonso.