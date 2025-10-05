Kylian Mbappé : Le PSG bloque son transfert, la raison est dévoilée !

Il aura donc fallu attendre l’été 2024 pour voir Kylian Mbappé quitter le PSG. Auparavant, le club de la capitale avait toujours bloqué le départ de l’international français, qui a dû attendre la fin de son contrat pour faire ses valises. Mais pourquoi le PSG a-t-il été aussi inflexible concernant Mbappé ? Fabrice Hawkins a peut-être la réponse.
Kylian Mbappé sera donc resté 7 saisons au PSG. Recruté en 2017 en provenance de l’AS Monaco, le capitaine de l’équipe de France a fini par rejoindre le Real Madrid à l’été 2024. Un départ qui aurait pu arriver bien avant. En effet, la Casa Blanca tournant autour de Mbappé depuis plusieurs années déjà, mais à chaque fois, le PSG a refusé de se séparer de sa star. Et pour cause…
Le PSG a retenu Mbappé !
Alors que Kylian Mbappé est donc parti libre, pour le PSG, il était inconcevable de vendre son numéro 7 les années précédentes. A ce sujet, Fabrice Hawkins a expliqué pour 100% PSG : « Pourquoi le PSG voulait absolument garder Mbappé en 2022 et en 2023 ? Parce que c’était le meilleur joueur du monde ».
« Il y a la peur du vide »
« A ce moment là, c’était le meilleur joueur, ça reste l’un des meilleurs joueurs du monde et le PSG se voyait mal se séparer de Mbappé. Il y a la peur du vide aussi, Neymar et Messi sont partis, c’était la dernière grosse star », a ensuite confié le journaliste de RMC concernant Kylian Mbappé.