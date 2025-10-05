Kylian Mbappé : Le PSG bloque son transfert, la raison est dévoilée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il aura donc fallu attendre l’été 2024 pour voir Kylian Mbappé quitter le PSG. Auparavant, le club de la capitale avait toujours bloqué le départ de l’international français, qui a dû attendre la fin de son contrat pour faire ses valises. Mais pourquoi le PSG a-t-il été aussi inflexible concernant Mbappé ? Fabrice Hawkins a peut-être la réponse.

Kylian Mbappé sera donc resté 7 saisons au PSG. Recruté en 2017 en provenance de l’AS Monaco, le capitaine de l’équipe de France a fini par rejoindre le Real Madrid à l’été 2024. Un départ qui aurait pu arriver bien avant. En effet, la Casa Blanca tournant autour de Mbappé depuis plusieurs années déjà, mais à chaque fois, le PSG a refusé de se séparer de sa star. Et pour cause…

Le PSG a retenu Mbappé ! Alors que Kylian Mbappé est donc parti libre, pour le PSG, il était inconcevable de vendre son numéro 7 les années précédentes. A ce sujet, Fabrice Hawkins a expliqué pour 100% PSG : « Pourquoi le PSG voulait absolument garder Mbappé en 2022 et en 2023 ? Parce que c’était le meilleur joueur du monde ».