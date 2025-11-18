Kylian Mbappé : Le nouveau malaise qui régale l’OL !

Pierrick Levallet

Ces derniers temps, Kylian Mbappé traverse une petite période de méforme. L’attaquant du Real Madrid n’affiche plus vraiment les mêmes prestations qu’en début de saison. Il faut dire que la fatigue due à l’accumulation des matchs commence à se faire sentir. Malgré cela, le joueur de 26 ans refuse de se reposer et de tourner, et cela provoquerait un malaise chez les Merengue.

Mbappé refuse de se reposer au Real Madrid... Kylian Mbappé fait également l’objet de quelques pépins physiques, notamment avec sa cheville. Mais malgré cela, le champion du monde 2018 refuse de se reposer en faisant un petit passage par le banc des remplaçants. Le natif de Bondy aspire à jouer autant de matchs qu’il peut, en passant le plus de temps possible sur le terrain.