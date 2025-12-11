Kylian Mbappé : Le grand sacrifice avec sa femme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, Kylian Mbappé est donc devenu un joueur du PSG. Pour recruter le Français, le club de la capitale a investi de gros moyens financiers, mais aussi humains. C'est ainsi que Luis Ferrer, directeur sportif adjoint, avait été envoyé directement à Monaco pendant un moment. Ce qui n'a pas été sans conséquence pour sa vie familiale.

Invité de Sacha Tavolieri sur Youtube, Luis Ferrer est revenu sur le transfert de Kylian Mbappé au PSG en 2017. Ancien directeur sportif adjoint du club de la capitale, il a notamment fait savoir à propos de son rôle : « On a travaillé en binôme avec Antero Henrique. C’était moi la personne de terrain et c’est lui qui devait tout mettre en place ».

« J’ai laissé tout de côté pour y être » Luis Ferrer était donc l'homme de terrain du PSG dans ce dossier Kylian Mbappé. De quoi l'amener à faire certains sacrifices vis-à-vis de sa femme et de sa vie de famille. L'ancien dirigeant du PSG a ainsi confié : « Je me suis isolé du côté de Monaco ? Oui. Il fallait, c’était mon objectif, il était là. J’ai laissé tout de côté pour y être ».