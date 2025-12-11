Chevalier viré par le PSG : Le danger est confirmé

Axel Cornic

Seulement quelques mois après le départ de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée de Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain serait prêt à faire un nouveau changement au poste de gardien. Plusieurs médias en Italie assurent en effet que les dirigeants parisiens surveilleraient la situation de Mike Maignan, dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin prochain.

C’est un choix qui a beaucoup fait parler. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au PSG, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier. Mais ce dernier peine à convaincre et voilà qu’un nouveau changement de taille est annoncé à Paris.

Maignan de retour au PSG ? Ces dernières semaines, les médias italiens ont beaucoup parlé de l’avenir de Mike Maignan, dont la prolongation semble être assez mal embarquée. Lié à l’AC Milan jusqu’en juin prochain, l’international français réclamerait un salaire de 8M€ par an, ce qui bloquerait pour le moment les négociations et pourrait donc le conduire à un départ.