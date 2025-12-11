PSG - Transfert à 50M€ : La réponse cash !

Pierrick Levallet

Le PSG semble déjà s’être mis en quête d’un nouvel élément offensif... pour l’été prochain ! Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines, dont celui de Marcus Rashford. Le club de la capitale suivrait avec attention la situation de l’attaquant de 28 ans. Ce dernier se serait néanmoins montré très clair au sujet de son avenir.

Alors que le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG préparerait déjà son recrutement... pour l’été prochain ! Quelques noms ont été évoqués ces dernières semaines, comme ceux de Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté ou encore Julian Alvarez. Les Rouge-et-Bleu auraient également ressorti un vieux dossier du tiroir.

Le PSG suit Marcus Rashford Le PSG surveillerait en effet la situation de Marcus Rashford de près. Prêté par Manchester United, l’international anglais revit du côté du FC Barcelone. Les champions d’Europe 2025 seraient prêts à investir aux alentours de 50M€ pour s’attacher les services de l’attaquant de 28 ans. Mais ce dernier aurait déjà tranché pour son avenir.