Kylian Mbappé au PSG, «l'astuce» à l'origine de son transfert !

En 2017, le PSG avait réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé. Mais voilà qu'après avoir acheté Neymar, il était quasiment impossible pour le club de la capitale de s'offrir le crack de l'AS Monaco. Ça a finalement été le cas et pour cela, il a fallu faire preuve d'ingéniosité. Impliqué dans l'opération Mbappé, Luis Ferrer, ancien directeur sportif du PSG, a tout raconté.

Ancien directeur sportif adjoint du PSG, Luis Ferrer a joué un rôle décisif dans la signature de Kylian Mbappé en 2017. A ce propos, invité de Sacha Tavolieri sur Youtube, il a notamment raconté : « Le problème, c’est qu’à l’époque il y avait le fair-play financier. Nous, on avait déjà fait Neymar et on ne pouvait plus recruter. C’était très difficile. On a travaillé en binôme avec Antero Henrique. C’était moi la personne de terrain et c’est lui qui devait tout mettre en place ». Le PSG a donc obtenu gain de cause, mais ça n'a pas été de tout repos...

« Légalement, on n’avait pas le droit » Après avoir acheté Neymar, le PSG a donc dû se jouer du fair-play financier pour rendre viable la signature de Kylian Mbappé. C'est là que l'astuce du prêt avec obligation d'achat a été trouvée. A ce propos, Luis Ferrer a fait savoir : « Le transfert le plus incroyable ? Ça va me rester à vie, le transfert de Kylian Mbappé. C’était exceptionnel. Ce n’était pas une histoire d’argent. Légalement, on n’avait pas le droit. Il y avait le fair-play financier, ça n’allait pas être homologué. C’était impossible à faire. C’est pour ça que c’est incroyable pour moi et on l’a fait ».