Kylian Mbappé, la signature à 535,5M€ au PSG !

Déjà promis au Real Madrid en 2022, Kylian Mbappé était à l’époque très proche de signer libre en provenance du PSG. Finalement, le club de la capitale a tout fait pour retenir sa star. Le Qatar a alors mis les petits plats dans les grands et ça a marché puisque Mbappé a accepté de prolonger. Il faut dire que le contrat proposé par les dirigeants parisiens était astronomique.

74,6M€ nets par saison pour Mbappé !

Une fortune a donc été offerte à Kylian Mbappé. Pour ses deux premières années au PSG, l’international français a touché, entre son salaire et les différentes primes, 74,6M€ nets. Et alors que Mbappé a renoncé à la 3ème saison de son contrat, celle-ci lui garantissait pourtant le pactole. On parlai en effet, de 88,5M€ nets entre le salaire et les primes.