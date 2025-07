PSG - Real Madrid : Une offre ridicule pour l’enfant du pays ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en 2026, Ibrahima Konaté est très convoité sur le mercato. Son nom a notamment circulé du côté PSG et du Real Madrid. D'ailleurs, le club merengue serait prêt à dégainer une première offre pour le natif de Paris. Mais le montant de cette proposition semble très éloigné des exigences de Liverpool.

Le cas Konaté devrait agiter le mercato estival. Et pour cause, l'international français voit son contrat à Liverpool s'achever en 2026 et s'il ne prolonge pas, il pourra partir libre dans un an en ayant même l'opportunité de négocier avec le club de son choix dès le mois de janvier. Le PSG et le Real Madrid seraient ainsi à l'affût pour le natif de Paris.

Liverpool et le Real loin d'un accord pour Konaté Conscient de la situation, Liverpool ne ferme donc pas la porte à un transfert cet été, mais pas à n'importe quel prix. Selon les informations de AS, les Reds réclameraient en effet 50M€ pour le transfert d'Ibrahima Konaté. Très intéressé, le Real Madrid n'envisage absolument pas une telle offre et n'ira pas au-delà de 25M€, soit la moitié de ce qu'espère Liverpool. Une proposition au rabais.