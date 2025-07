Un champion du monde à l’OM, c’est confirmé !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam, Geronimo Rulli sort d’une belle saison à l’OM et ne devrait donc pas plier bagage durant le mercato estival. Le champion du monde argentin avait déjà expliqué à Téléfoot il y a quelques semaines qu’il souhaitait poursuivre sa carrière du côté du Stade Vélodrome, avec la volonté d'y disputer la Ligue des champions.

« Je veux profiter de la Ligue des Champions »

Il y a quelques semaines, Geronimo Rulli avait affiché sa volonté de rester à l’OM, avec en ligne de mire la Ligue des champions. « Si je serai ici l’année prochaine ? Ah oui, oui, bien sûr, je serai là l’année prochaine, confiait-il à Téléfoot. Je veux profiter de la Ligue des Champions, ici, au Vélodrome, on a les meilleurs supporters de France. Ce qu’il faudra changer ? On aura besoin d’une équipe plus compétitive, on a concédé beaucoup de buts et on pouvait faire mieux cette saison. C’est pour ça que je me suis énervé beaucoup de fois contre des coéquipiers (rires), on va se préparer pendant la pré-saison pour être encore meilleurs. »