Kylian Mbappé commence à perdre patience

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Kylian Mbappé pourrait être amené à quitter le PSG contre un chèque légendaire selon la presse anglaise. Le bruit autour de sa personne à ce sujet commencerait à agacer l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Depuis sa prolongation de contrat en mai dernier, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui. Au PSG, il aurait attendu de la part de ses dirigeants qu’un attaquant de classe mondiale de pointe débarque au club à la dernière intersaison. Cela aurait été une promesse de la direction du PSG envers le clan Mbappé lors des discussions pour sa prolongation de contrat. L’attaquant en question n’est pas arrivé et Mbappé a reconnu ne pas apprécier son rôle de pivot.

«Nous pourrions demander 400 millions d’euros»

Pire, il a également été question d’une éventuelle vente de Kylian Mbappé à l’été 2023, soit une année avant le moment où il choisira d’activer l’ultime saison de son contrat ou non. C’est en effet ce que The Athletic a fait savoir ces derniers jours en évoquant une opération légendaire à 400M€ en cas de départ du PSG. Une source interne au Paris Saint-Germain a tenu le discours suivant à The Athletic . « Rien n'est impossible dans le football. Nous pourrions demander 400 millions d'euros, ou même ne pas mettre de prix sur lui ».

Pour Mbappé, Neymar et Messi, le PSG fait d'incroyables caprices https://t.co/EJOPgZjchE pic.twitter.com/o1iI9LTjHf — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

Mbappé n’apprécie pas l’attitude du PSG