Kurzawa - PSG : La signature surprise qui fait parler !

En 2020, le PSG décidait à la surprise générale de prolonger Layvin Kurzawa avec à la clé un salaire XXL. Le fait est que derrière, l’international français n’était plus en odeur de sainteté dans la capitale. Une erreur du PSG qui n’a visiblement pas fait apprendre le Real Madrid puisqu’au sein de la Casa Blanca, on répéterait un schéma similaire.

Et si le Real Madrid avait son propre cas à la Layvin Kurzawa ? Alors que la Casa Blanca est connue pour son côté professionnelle, voilà qu’une erreur à celle du PSG pourrait avoir été commise avec Ferland Mendy . Si cela n’a pas été officialisé, le Français a prolongé avec le Real Madrid , qui ne veut aujourd’hui toutefois plus de Mendy . De quoi ainsi rappeler la prolongation de Kurzawa à Paris à Romain Molina .

« Depuis un an, il y a des choix qui laissent vraiment perplexes. Le Real Madrid a prolongé en catimini Ferland Mendy, jusqu’en 2027 ou 2028. Dans tous les cas, aujourd’hui, Ferland Mendy, le club n’en veut plus », a d’abord confié le journaliste sur Youtube.

« Ça me fait penser à la prolongation de Kurzawa au PSG »

Romain Molina a ensuite poursuivi concernant la situation de Ferland Mendy : « C’est-à-dire qu’ils ont prolongé quelqu’un dont les performances étaient en déclin depuis longtemps, qui a du mal à enchainer. Et tu lui donnes un nouveau contrat ? Alors que cet été, tu fais un arrière gauche et tu as Fran Garcia qui reste. C’est quoi l’intérêt ? Je ne comprends pas, ça me fait penser à la prolongation de Kurzawa au PSG il y a quelques années. Elle est incompréhensible ».